14-latka nagrywała filmik na portal społecznościowy, wjechała na rowerze pod samochód

Jeżdżąc rowerami po drodze wojewódzkiej w miejscowości Ruskowo (woj. warmińsko-mazurskie), dwie nastolatki nagrywały filmiki do mediów społecznościowych. Chwila nieuwagi sprawiła, że jedna z nich wjechała wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. 14-letnia dziewczyna w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Nastolatki nagrywały "content" do internetu

"Droga nie jest miejscem do zabawy, ale służy do przemieszczania się w konkretnym kierunku. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na drodze patrzyli i słuchali, co się wokół nich dzieje oraz ograniczyli korzystanie z przedmiotów rozpraszających uwagę. Czasem wystarczy tylko chwila, by doszło do zdarzenia, za które można przypłacić zdrowiem, a nawet życiem. Pamiętajmy, za poziom bezpieczeństwa na drodze odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają" - dodała policjantka.