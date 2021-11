Pytanie w "Milionerach" o znaczenie etymologiczne dupnej mogiły

Słowniki etymologiczne podają, że dupna mogiła to: lesisty pagórek, odpowiednik dzisiejszej cholery, próżny grób czy nocnik? Na to pytanie odpowiadał pan Bogdan Wójcik z Gdyni.

Według etymologów dupło, dziupło, dupla, dziupla i dupa to słowa, których niegdyś używano, by opisać dziurę, rysę lub wydrążenie. Mogiła oznaczała większy nasyp nad grobem, kopiec, teraz jej definicja to po prostu miejsce w ziemi, w którym jest chowany zmarły. Zatem dupna mogiła etymologicznie jest tym samym, co próżny, czyli pusty grób.