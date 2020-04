Wygrała główną nagrodę w "Milionerach". Dzięki wygranej spełniła swoje marzenie

Katarzyna Kant-Wysocka w zeszłym roku marzyła o mieszkaniu z widokiem na Zatokę Gdańską. Wyszła naprzeciw swoim marzeniom i wystąpiła w odcinku "Milionerów", gdzie wygrała główną nagrodę. Dzisiaj, we wtorkowe południe rozmawiała już z nami ze swojego nowego mieszkania w Gdańsku.

By wygrać główną nagrodę w "Milionerach" trzeba odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Udało się to pani Katarzynie, która w trakcie drogi do miliona złotych zdołała odpowiedzieć na pytania między innymi o Ala Capone czy o wokalistę słynnego zespołu, który zamieszkał w Poznaniu.

Wokalista, którego zespołu zakochał się w Polsce i przeprowadził do Poznania?

A: Black Sabbath B: The Rolling Stones C: Genesis D: The Beatles

Było to jedno z trudniejszych wyzwań, które stanęło przed panią Katarzyną. Uczestniczka nie znała tej historii, ale drogą dedukcji wyeliminowała trzy odpowiedzi - A: "Black Sabbath", B: "The Rolling Stones" oraz D: "The Beatles". Postawiła na odpowiedź C: "Genesis". Była to poprawna odpowiedź. Ray Wilson, który zastąpił w Genesis Phila Collinsa, w 2007 roku zagrał kameralny koncert w Polsce. To właśnie wtedy zakochał się w Polce, dla której przeprowadził się do Poznania.

Pani Katarzyna w rozmowie z nami opowiedziała także o tym, co w "Milionerach" było dla niej najbardziej stresujące

Fuga dysocjacyjna. Pytanie za pół miliona złotych

Wraz z kolejnymi pytaniami wzrastała pewność siebie uczestniczki. Odpowiedzi na pytanie za pół miliona złotych - o fugę dysocjacyjną - udzieliła w zaledwie kilka sekund od odczytania pytania.

Pytanie za milion złotych o tajemnice różańca

Ja się spodziewałam wszystkiego. Spodziewałam się układu równań, wzoru z chemii - wszystkiego - tylko nie pytania o różaniec. - opowiada pani Katarzyna. Pytanie ją zaskoczyło, ale nie sparaliżowało. - Ja tak naprawdę od początku wiedziałam jaka jest odpowiedź. Tylko mi się wydawało, że to jakiś haczyk musi być, że to jest coś podchwytliwe, że o czymś nie pamiętam. - Ale pamiętała i prawidłowo odpowiedziała na pytanie za milion złotych.

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A: wniebowzięcie Matki Bożej B: zmartwychwstanie Jezusa C: śmierć Jezusa na krzyżu D: zesłanie Ducha Świętego

Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź C: śmierć Jezusa na krzyżu. Jest to bowiem piąta tajemnica bolesna.

Zarówno wniebowstąpienie Matki Bożej, zmartwychwstanie Jezusa oraz zesłanie Ducha Świętego to tajemnice chwalebne.

paj/b

Źródło: Milionerzy TVN