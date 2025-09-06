Znaleźli kulę armatnią, groty strzał i monety. Pierwsze takie badania od pół wieku

Prace archeologiczne w zamku Kmitów na górze Sobień (Podkarpacie)

Prace w ruinach zamku Kmitów to kontynuacja działań zainicjowanych w lutym tego roku przez Nadleśnictwo Lesko, które mają na celu ocalenie ruin przed dalszą degradacją. Ostatnie prace archeologiczne w murach zamku sobieńskiego były prowadzone ponad 50 lat temu.

Jak poinformował archeolog z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Glinianowicz, obecnie głównym zadaniem jest odgruzowanie reliktów i ich zabezpieczenie.

- Udało się odsłonić południową kurtynę muru obronnego, znaczną część kurtyny północnej, basztę, a także relikty przedbaszcia oraz podział wewnętrzny domu zamkowego - dodał.

Prace prowadzone są równolegle w kilku wykopach archeologicznych. Znaleziono m.in. oryginalne nawarstwienia z czasów, kiedy zamek powstawał i funkcjonował. Odkryto również wiele cennych artefaktów, które pozwolą lepiej poznać dzieje rezydencji Kmitów.

Wśród znalezisk są m.in. fragmenty średniowiecznej broni palnej, kamienna kula armatnia, groty bełtów, monety oraz kafel piecowy z łacińskim napisem Laurentis będący "bliźniakiem" odkrycia sprzed ponad pół wieku podczas badań prowadzonych przez archeologa Tadeusza Żurowskiego.

Prace archeologiczne w zamku Kmitów na górze Sobień (Podkarpacie) Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Jak zaznaczył nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Jan Mazur, celem prac jest stworzenie tzw. trwałej ruiny, która po konserwacji będzie bezpieczna dla zwiedzających.

- Jednocześnie pozwoli wyobrazić sobie oryginalny układ obiektu. Te ruiny to historyczna perełka związana z dziejami Bieszczadów, a jako zarządzający terenem jesteśmy zobowiązani do jej zachowania i udostępniania zwiedzającym - dodał.

Po zakończeniu prac powstanie nowa ścieżka poznawcza łącząca treści przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Jak zaznaczył Mazur, wyremontowany zostanie także pobliski parking, w planach jest wykonanie wizualizacji zamku z czasów jego świetności. - Chcemy, aby Sobień stał się swego rodzaju "bramą w Bieszczady" dla jadących drogą od strony Przemyśla - podkreślił.

Prace archeologiczne w zamku Kmitów na górze Sobień (Podkarpacie) MANASTERZEC PRACE ARCHEOLOGICZNE W ZAMKU KMITÓW Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Ruiny i taras widokowy mają być udostępnione od wiosny przyszłego roku.

Renowacja ruin Sobienia odbywa się we współpracy Lasów Państwowych, służb konserwatorskich, archeologów, samorządu lokalnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przedstawicieli społeczności "Ratujmy zamek Sobień".

Do czasu zakończenia prac zarówno ruiny zamku, jak i cały rezerwat pozostają zamknięte dla odwiedzających.