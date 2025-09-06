Znaleźli kulę armatnią, groty strzał i monety. Pierwsze takie badania od pół wieku

Prace w ruinach zamku Kmitów to kontynuacja działań zainicjowanych w lutym tego roku przez Nadleśnictwo Lesko, które mają na celu ocalenie ruin przed dalszą degradacją. Ostatnie prace archeologiczne w murach zamku sobieńskiego były prowadzone ponad 50 lat temu.
Jak poinformował archeolog z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Glinianowicz, obecnie głównym zadaniem jest odgruzowanie reliktów i ich zabezpieczenie.
- Udało się odsłonić południową kurtynę muru obronnego, znaczną część kurtyny północnej, basztę, a także relikty przedbaszcia oraz podział wewnętrzny domu zamkowego - dodał.
Prace prowadzone są równolegle w kilku wykopach archeologicznych. Znaleziono m.in. oryginalne nawarstwienia z czasów, kiedy zamek powstawał i funkcjonował. Odkryto również wiele cennych artefaktów, które pozwolą lepiej poznać dzieje rezydencji Kmitów.
Wśród znalezisk są m.in. fragmenty średniowiecznej broni palnej, kamienna kula armatnia, groty bełtów, monety oraz kafel piecowy z łacińskim napisem Laurentis będący "bliźniakiem" odkrycia sprzed ponad pół wieku podczas badań prowadzonych przez archeologa Tadeusza Żurowskiego.
Jak zaznaczył nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Jan Mazur, celem prac jest stworzenie tzw. trwałej ruiny, która po konserwacji będzie bezpieczna dla zwiedzających.
- Jednocześnie pozwoli wyobrazić sobie oryginalny układ obiektu. Te ruiny to historyczna perełka związana z dziejami Bieszczadów, a jako zarządzający terenem jesteśmy zobowiązani do jej zachowania i udostępniania zwiedzającym - dodał.
Po zakończeniu prac powstanie nowa ścieżka poznawcza łącząca treści przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
Jak zaznaczył Mazur, wyremontowany zostanie także pobliski parking, w planach jest wykonanie wizualizacji zamku z czasów jego świetności. - Chcemy, aby Sobień stał się swego rodzaju "bramą w Bieszczady" dla jadących drogą od strony Przemyśla - podkreślił.
Ruiny i taras widokowy mają być udostępnione od wiosny przyszłego roku.
Renowacja ruin Sobienia odbywa się we współpracy Lasów Państwowych, służb konserwatorskich, archeologów, samorządu lokalnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przedstawicieli społeczności "Ratujmy zamek Sobień".
Do czasu zakończenia prac zarówno ruiny zamku, jak i cały rezerwat pozostają zamknięte dla odwiedzających.
Autorka/Autor: ms
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP