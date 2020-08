CNN: w ciągu kolejnych trzech tygodni może umrzeć 20 tysięcy Amerykanów

Zgodnie z prognozą opublikowaną przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), do 22 sierpnia może umrzeć ponad 173 tysiące Amerykanów. Od początku pandemii umarło co najmniej 154 447 obywateli tego kraju.

W całym kraju lokalne władze i eksperci do spraw zdrowia publicznego wezwali mieszkańców, aby nie tracili czujności, ponieważ spotkania towarzyskie, zwłaszcza wśród młodych, potęgują rozprzestrzenianie się wirusa. Podczas gdy niektóre stany na południu wydają zbliżać się do szczytu, eksperci twierdzą, że w innych sytuacja się pogarsza.

"To musi się skończyć i musi się skończyć teraz"

Władze New Jersey poinformowały, że w szpitalach nie było żadnych zgonów w związku z pandemią przez co najmniej 24 godziny w czwartek, po raz pierwszy od początku marca. Jednak kiedy stan odnotował ten "niezwykły kamień milowy", jak powiedział gubernator Phil Murphy, liczba codziennych nowych przypadków wzrosła w stosunku do ostatniego miesiąca. Pod koniec czerwca wykrywano średnio około 350 przypadków dziennie w tym stanie, a pod koniec lipca liczba ta wzrosła do 550.