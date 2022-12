Po ponad dwóch dekadach Angelina Jolie rezygnuje z roli specjalnej wysłanniczki ONZ

Misja ONZ w sprawie uchodźców

Jak opisuje swoje działania ONZ, w latach 60. ubiegłego wieku dekolonizacja Afryki doprowadziła do pierwszej fali uchodźców z tego kontynentu, co wymagało interwencji UNHCR. W kolejnych dwóch dekadach agencja wysłała działaczy do wysiedleń w Azji i Ameryce Łacińskiej. Początek XXI wieku to pomoc UNHCR przy największych kryzysach uchodźczych na kontynencie afrykańskim, w krajach takich jak Demokratyczna Republika Konga czy w Somalii oraz w Azji, gdzie największa pomoc miała miejsce w Afganistanie.