Ukradł i pociął figurę małego rycerza

Sulechów stracił swój symbol. Mężczyzna połasił się na małego rycerza

Policjanci z Sulechowa (Lubuskie) zatrzymali mężczyznę, który ukradł figurę rycerza Suleszka. Niestety, zniszczył symbol miasta.

Policjanci z Sulechowa w minioną niedzielę otrzymali zgłoszenie o kradzieży figury Suleszka, który jest symbolem miasta. Rzeźba znajdowała się w rejonie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Wielkopolskiej w Sulechowie.

"Trudno zrozumieć, co trzeba mieć w głowie, żeby kraść coś, co należy do nas wszystkich – symbole budujące wspólnotę i tożsamość, a przy tym zdobiące przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że rzeźba szybko się odnajdzie i wróci na swoje miejsce, a sprawcy zostaną ustaleni i surowo ukarani" - napisała na Facebooku Gmina Sulechów.

Zniknięcie statuetki rycerza wywołało obudzenie wśród mieszkańców. "Wszystko kradną, dramat - jak nie kwiatki nasadzone przez miasto to rzeźby", "a później gadanie, że w tym Sulechowie nic nie ma, ciekawe czemu..", "brak słów", "komuś się figurka spodobała i napewno na ogród sobie wziął" - pisali w internecie.

Ostatni internauta był bliski rozwiązania zagadki kradzieży.

Wszystko nagrały kamery

Kryminalni z Sulechowa, którzy zajęli się sprawą, szybko ustalili osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa. - Okazało się, że jest to 41-letni mieszkaniec Sulechowa, znany policjantom z wcześniejszych kradzieży - wyjaśnia młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Ustalono jego aktualne miejsce zamieszkania. W należącym do niego samochodzie znaleźli szlifierkę kątową z tarczami do cięcia. Identyczny sprzęt widzieli na nagraniu z monitoringu, na którym widać moment kradzieży figury.

Mężczyznę zatrzymano 6 maja

Niestety, figura została zniszczona - na należącej do 41-latka działce policjanci wykopali z ziemi na terenie działki pocięte jej fragmenty.

- 41-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży o charakterze chuligańskim. Za kradzież grozi odpowiedzialność karna do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak biorąc pod uwagę kwalifikację przestępstwa oraz fakt, że podejrzany działał w warunkach recydywy, kara może być wyższa. Teraz o losie podejrzanego zdecyduje sąd - poinformowała Baran.

Jeden z sześciu

Rzeźby małych rycerzy, którzy nazwani zostali Suleszkami - na cześć Sulecha, od którego miasto wzięło nazwę, można było znaleźć w sześciu miejscach w Sulechowie. Po zniszczeniu figurki stojącej przy Alei Wielkopolskiej, pozostały te przy ulicy Okrężnej (przy kamiennych schodkach), Bankowej (przy Nadleśnictwie), Piaskowej (przy SP3) i Kruszyna oraz Armii Krajowej (w pobliżu ronda ks. Edwarda Kopra).