Lubuskie Byli poszukiwani czerwonymi notami Interpolu. Wpadli na granicy z Niemcami

Funkcjonariusze zatrzymali na granicy z Niemcami cztery osoby poszukiwane czerwoną notą Interpolu Źródło wideo: SG Źródło zdj. gł.: SG

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Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Słubic (Lubuskie) zatrzymali czterech niebezpiecznych cudzoziemców, poszukiwanych czerwonymi notami Interpolu. Wszystkich czekają czynności związane z procedurą ekstradycyjną - poinformowała w środę ppor. Małgorzata Potoczna z zespołu prasowego Nadodrzańskiego Oddziału SG. Podczas tymczasowych kontroli granicznych w rejonie Świecka i Słubic funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali cztery osoby. Wszystkie były poszukiwane czerwonymi notami Interpolu.

- Wśród zatrzymanych byli obywatele Ukrainy, Serbii, Mołdawii i Tadżykistanu, poszukiwani w związku z podejrzeniem popełnienia poważnych przestępstw - poinformowała ppor. Małgorzata Potoczna.

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Dlaczego służby ich szukały?

Jak podała Straż Graniczna, 25-letni obywatel Ukrainy był ścigany w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi przez granicę, a 33-letni Serb był poszukiwany w związku z podejrzeniem przestępstw dotyczących produkcji narkotyków.

Z kolei 23-letniego Mołdawianina poszukiwano w związku z zarzutami dotyczącymi między innymi niszczenia mienia, szabrownictwa i chuligaństwa. Ściganie tych mężczyzn zleciły służby ich krajów. Natomiast czerwoną notę Interpolu dla 44-letniego obywatela Tadżykistanu wystawiły służby rosyjskie. Mężczyzna jest podejrzany o rozbój z użyciem broni palnej.

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Czeka ich ekstradycja

Na wniosek prokuratury zatrzymani mężczyźni trafią do aresztu na czas zakończenia procedur związanych z ich ekstradycją. Czerwona nota Interpolu wydawana jest dla osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub skazanych prawomocnym wyrokiem, które uciekły za granicę i są poszukiwane w celu zatrzymania oraz ekstradycji do kraju, w którym mają stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.