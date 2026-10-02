Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Zatrzymali go na granicy
W czwartek 1 października strażnicy graniczni skontrolowali na moście w Słubicach wjeżdżającego do Polski 57-letniego Ukraińca.
- Okazało się, że był poszukiwany za kradzieże, a nakaz jego aresztowania wydały władze Uzbekistanu. Mężczyzna został przekazany słubickiej policji - powiedział kpt. SG Paweł Biskupik, rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Kiedy jest wydawana czerwona nota Interpolu?
Czerwona nota Interpolu jest wydawana dla osób niebezpiecznych, podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub skazanych prawomocnym wyrokiem, które uciekły za granicę i są poszukiwane w celu zatrzymania oraz ekstradycji do kraju, w którym mają stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
Źródło: PAP