Lubuskie Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Zatrzymali go na granicy Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ekstradycja poszukiwanego czerwoną notą Interpolu (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Morski Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

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W czwartek 1 października strażnicy graniczni skontrolowali na moście w Słubicach wjeżdżającego do Polski 57-letniego Ukraińca.

- Okazało się, że był poszukiwany za kradzieże, a nakaz jego aresztowania wydały władze Uzbekistanu. Mężczyzna został przekazany słubickiej policji - powiedział kpt. SG Paweł Biskupik, rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany na granicy w Słubicach Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Kiedy jest wydawana czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota Interpolu jest wydawana dla osób niebezpiecznych, podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub skazanych prawomocnym wyrokiem, które uciekły za granicę i są poszukiwane w celu zatrzymania oraz ekstradycji do kraju, w którym mają stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.