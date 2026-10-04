Lubuskie Pożar hali w Lubuskiem, zawalił się dach. Strażacy opanowali ogień Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar hali magazynowej w Słubicach. Brak osób poszkodowanych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zgłoszenie o pożarze hali magazynowej na osiedlu Przemysłowym w Słubicach wpłynęło tuż po godzinie 21. Składowany był niej sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. - W pobliżu nie ma bloków mieszkalnych, nie ma też większych budynków większych, które ewentualnie mogłyby być zagrożone - przekazał wieczorem na antenie TVN24 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, relacjonując przebieg akcji gaśniczej.

Pożar hali magazynowej w Słubicach Źródło zdjęcia: TVN24

Trwa dogaszanie pogorzeliska

Jak poinformował starszy brygadier Michał Borowy - Komendant Powiatowy PSP w Słubicach - na miejscu pracowało ponad 20 zastępów, około 100 strażaków. Przekazał też, że zawalił się dach hali, w związku z czym strażacy nie mogli wejść do środka obiektu.

Około godziny 6 rano w poniedziałek pożar hali został opanowany. Dyżurna z lubuskiej straży pożarnej podała, że trwa dogaszanie pogorzeliska, a na miejscu pracuje 10 zastępów.

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Jakość powietrza w okolicy monitorowała grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna pożaru. Nie podano również informacji o osobach poszkodowanych.