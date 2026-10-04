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Lubuskie

Pożar hali w Lubuskiem, zawalił się dach. Strażacy opanowali ogień

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Pożar hali magazynowej w Słubicach
Pożar hali magazynowej w Słubicach. Brak osób poszkodowanych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim doszło do pożaru. Z ogniem walczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej. Po kilku godzinach sytuacja została opanowana, a strażacy gaszą pogorzelisko. Nikt nie został poszkodowany.

Zgłoszenie o pożarze hali magazynowej na osiedlu Przemysłowym w Słubicach wpłynęło tuż po godzinie 21. Składowany był niej sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. - W pobliżu nie ma bloków mieszkalnych, nie ma też większych budynków większych, które ewentualnie mogłyby być zagrożone - przekazał wieczorem na antenie TVN24 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, relacjonując przebieg akcji gaśniczej.

Pożar hali magazynowej w Słubicach
Pożar hali magazynowej w Słubicach
Źródło zdjęcia: TVN24

Trwa dogaszanie pogorzeliska

Jak poinformował starszy brygadier Michał Borowy - Komendant Powiatowy PSP w Słubicach - na miejscu pracowało ponad 20 zastępów, około 100 strażaków. Przekazał też, że zawalił się dach hali, w związku z czym strażacy nie mogli wejść do środka obiektu.

Około godziny 6 rano w poniedziałek pożar hali został opanowany. Dyżurna z lubuskiej straży pożarnej podała, że trwa dogaszanie pogorzeliska, a na miejscu pracuje 10 zastępów.

Jakość powietrza w okolicy monitorowała grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna pożaru. Nie podano również informacji o osobach poszkodowanych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarStraż pożarnawojewództwo lubuskie
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