Otworzyli mieszkanie, w środku znaleźli zmumifikowane zwłoki

Konieczne dalsze badania

Wiadomo, że biegły z zakresu medycyny sądowej przeprowadził już sekcję zwłok. - Potwierdził, że doszło do zmumifikowania, czyli samoistnego wysuszenia zwłok. Nie był jednak w stanie określić czasu śmierci i przyczyny. To oznacza, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo ciało tej osoby mogło się znajdować w mieszkaniu - przekazała prokuratorka.

Biegły pobrał próbki do dalszych badań histopatologicznych oraz genetycznych. Na ich wyniki trzeba będzie poczekać co najmniej kilka tygodni. - Można zakładać, że znalezione zwłoki należą do najemcy lokalu, ale my musimy mieć na to konkretne dowody. Stąd badania genetyczne. Mamy już materiał porównawczy od potencjalnych członków rodziny. Dzięki temu będziemy mogli określić tożsamość tej osoby - dodała Antonowicz.