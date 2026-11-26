Lubuskie Sekundy od tragedii na chodniku. Wszystko nagrał monitoring Oprac. Tomasz Mikulicz |

Międzyrzecz. Ledwo nie potrącił 14-latki Źródło wideo: Lubuska Policja Źródło zdj. gł.: Lubuska Policja

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Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 18 listopada, w Międzyrzeczu. Jak informuje policja, 18-letni kierujący samochodem marki Opel nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowania nad autem i wjechał na chodnik.

- W tym momencie po chodniku poruszała się 14-letnia uczennica ostatniej klasy szkoły podstawowej - mówi nam młodszy aspirant Justyna Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

O mały włos nie potrącił 14-latki Źródło zdjęcia: Lubuska Policja

Ustaliły, kto siedział za kierownicą

Jak widać na nagraniu opublikowanym przez policję, dziewczyna widząc, co się dzieje, szybko przesunęła się w stronę ogrodzenia. Dzięki temu nie została potrącona.

Kierowca odjechał. Policjantki z międzyrzeckiej komendy zabezpieczyły monitoring i ustaliły świadków zdarzenia. Dotarły dzięki temu do 18-letniego kierowcy auta oraz jadącego z nim pasażera.

Usłyszał zarzut

- Okazało się, że młody mężczyzna posiadał prawo jazdy od niespełna miesiąca. Został przesłuchany, przedstawiono mu zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zaznacza mł. asp. Kaźmierczak.

Dodaje, że policjantki wystąpiły z wnioskiem do sądu o odebranie 18-latkowi prawa jazdy.

- Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak skala zagrożenia była ogromna - podkreśla nasza rozmówczyni.