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Lubuskie

Policja szuka mężczyzny z Volkswagena. Może coś wiedzieć o śmierci kobiety

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Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna
Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim (woj. lubuskie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Żary
Policja w Żarach szuka kierowcy, który w sobotę w Lubsku jechał srebrnym Volkswagenem Polo. Jak informują mundurowi, tym samochodem mógł się poruszać mężczyzna, który może mieć informacje o śmierci kobiety. Jej ciało znaleziono w sobotę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach szukają srebrnego Volkswagena Polo o numerach rejestracyjnych FZ 4397S. Hatchbacka wyprodukowano w 2002 roku. Według mundurowych samochodem "może poruszać się mężczyzna mogący posiadać informację na temat okoliczności śmierci kobiety".

Jej ciało znaleziono 13 czerwca w Lubsku w powiecie żarskim. Mundurowi nie udzielają na razie informacji na temat okoliczności zdarzenia i powodu śmierci kobiety.

Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna
Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna
Źródło zdjęcia: Policja Żary

"Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca, gdzie znajduje się pojazd proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 7941 411, 519 534 717 lub pod numerem alarmowym 112" - prosi Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Żary
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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