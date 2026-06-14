Lubuskie Policja szuka mężczyzny z Volkswagena. Może coś wiedzieć o śmierci kobiety Oprac. Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim (woj. lubuskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Żary

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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach szukają srebrnego Volkswagena Polo o numerach rejestracyjnych FZ 4397S. Hatchbacka wyprodukowano w 2002 roku. Według mundurowych samochodem "może poruszać się mężczyzna mogący posiadać informację na temat okoliczności śmierci kobiety".

Jej ciało znaleziono 13 czerwca w Lubsku w powiecie żarskim. Mundurowi nie udzielają na razie informacji na temat okoliczności zdarzenia i powodu śmierci kobiety.

Samochód, którym może poruszać się poszukiwany mężczyzna Źródło zdjęcia: Policja Żary

"Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca, gdzie znajduje się pojazd proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 7941 411, 519 534 717 lub pod numerem alarmowym 112" - prosi Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Źródło: Google Maps

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