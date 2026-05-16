Lubuskie

O krok od bójki na S3. Policja użyła siły, by zatrzymać kibiców dwóch klubów

Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu
Policja zapobiega co piątej ustawce. Pseudokibice mają nawet własne sale treningowe
Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KMP w Gorzowie Wielkopolskim
Nocna interwencja policji przy ulicy Kasprzaka w Gorzowie Wielkopolskim. Policja powstrzymała grupy kibiców Pogoni Szczecin i Falubazu Zielona Góra przed starciem. Służby prewencji użyły gazu i pałek.

Policja powstrzymała bójkę pseudokibiców w Gorzowie Wielkopolskim. Do incydentu z udziałem fanów piłkarzy Pogoni Szczecin i żużlowców Falubazu Zielona Góra doszło w nocy z piątku na sobotę.

- Przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na drogę ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać zielonogórscy kibice żużla. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów, grupa około 20 osób została powstrzymana przed wtargnięciem na drogę ekspresową - informuje Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci użyli siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych.

Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu
Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu
Źródło zdjęcia: KMP w Gorzowie Wielkopolskim

- Dzięki szybkiej reakcji sytuacja została opanowana. Policjanci wylegitymowali około 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych. Po spisaniu, uczestnicy incydentu zostali zwolnieni do domów - dodała Agnieszka Wiśniewska.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za zakłócanie porządku publicznego grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przepisy przewidują surowsze konsekwencje w określonych sytuacjach. Jeśli czyn ma charakter chuligański lub sprawca działa pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

