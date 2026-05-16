Lubuskie O krok od bójki na S3. Policja użyła siły, by zatrzymać kibiców dwóch klubów Oprac. Rafał Molenda |

Policja zapobiega co piątej ustawce. Pseudokibice mają nawet własne sale treningowe

Policja powstrzymała bójkę pseudokibiców w Gorzowie Wielkopolskim. Do incydentu z udziałem fanów piłkarzy Pogoni Szczecin i żużlowców Falubazu Zielona Góra doszło w nocy z piątku na sobotę.

- Przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na drogę ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać zielonogórscy kibice żużla. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów, grupa około 20 osób została powstrzymana przed wtargnięciem na drogę ekspresową - informuje Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci użyli siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych.

Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu Źródło zdjęcia: KMP w Gorzowie Wielkopolskim

- Dzięki szybkiej reakcji sytuacja została opanowana. Policjanci wylegitymowali około 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych. Po spisaniu, uczestnicy incydentu zostali zwolnieni do domów - dodała Agnieszka Wiśniewska.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za zakłócanie porządku publicznego grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Przepisy przewidują surowsze konsekwencje w określonych sytuacjach. Jeśli czyn ma charakter chuligański lub sprawca działa pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.