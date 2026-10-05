Lubuskie Alert "omyłkowo skierowany" do innego województwa. RCB przeprasza

Wiedza, która może być bezcenna i akcja #wGotowości. Materiał Marzanny Zielińskiej Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: maoyunping/Shutterstock

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - takiej treści komunikat trafił w poniedziałek do mieszkańców województwa lubelskiego. Później okazało się, że dostali go także niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego.

"Podczas dzisiejszej wysyłki alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego" - podano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk przekazał, że jak tylko odkryto błąd, zaprzestano wysyłania błędnych komunikatów. Wyjaśnił, że pomyłka wynikała z "bliskości znaczeniowej".

"Mamy świadomość, że alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować" - dodano w komunikacie.

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie błędnej wysyłki Alertu RCB Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować. — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026