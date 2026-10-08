Lubuskie 14-latek rozpędził się do ponad 50 kilometrów na godzinę, mandat dla jego matki Aleksandra Arendt-Czekała |

14-latek jechał hulajnogą 53 km/h Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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Do tej sytuacji doszło na drodze wojewódzkiej nr 159 w Murzynowie (Lubuskie).

- Policjanci zauważyli hulajnogę elektryczną, która szybko poruszała się po jezdni. Postanowili sprawdzić prędkość, z jaką porusza się kierujący pojazdem. Urządzenie pomiarowe wskazało 53 kilometry na godzinę - informuje nadkom. Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.

14-latek jechał z prędkością 53 km/h Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Tego typu urządzenia nie mogą być używane na takich drogach. Druga kwestia to prędkość. - Była za wysoka o 33 kilometry na godzinę. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli, był to 14-latek - dodaje nadkom. Kimet.

Matka chłopaka dostała mandat

Matka nastolatka w rozmowie z policjantami powiedziała, że jest właścicielką urządzenia i zezwoliła synowi na jazdę hulajnogą do szkoły. Została za to ukarana mandatem. 14-latek nie posiada bowiem karty rowerowej.

Resort infrastruktury szykuje większe restrykcje dla jednośladów - hulajnogi elektryczne będzie można pozostawiać tylko w wyznaczonych strefach. Ma się pojawić również większy nadzór nad ich prędkością, a także wysokie kary za zdejmowanie blokad ograniczających prędkość.