14-latek rozpędził się do ponad 50 kilometrów na godzinę, mandat dla jego matki
Do tej sytuacji doszło na drodze wojewódzkiej nr 159 w Murzynowie (Lubuskie).
- Policjanci zauważyli hulajnogę elektryczną, która szybko poruszała się po jezdni. Postanowili sprawdzić prędkość, z jaką porusza się kierujący pojazdem. Urządzenie pomiarowe wskazało 53 kilometry na godzinę - informuje nadkom. Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
Tego typu urządzenia nie mogą być używane na takich drogach. Druga kwestia to prędkość. - Była za wysoka o 33 kilometry na godzinę. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli, był to 14-latek - dodaje nadkom. Kimet.
Matka chłopaka dostała mandat
Matka nastolatka w rozmowie z policjantami powiedziała, że jest właścicielką urządzenia i zezwoliła synowi na jazdę hulajnogą do szkoły. Została za to ukarana mandatem. 14-latek nie posiada bowiem karty rowerowej.
Resort infrastruktury szykuje większe restrykcje dla jednośladów - hulajnogi elektryczne będzie można pozostawiać tylko w wyznaczonych strefach. Ma się pojawić również większy nadzór nad ich prędkością, a także wysokie kary za zdejmowanie blokad ograniczających prędkość.