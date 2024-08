Pijany uciekał przed policją. W aucie miał broń

Pijany rzucił się do ucieczki

W aucie znaleźli broń

Usłyszał zarzuty

W środę 51-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Jak podała policja, odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz posiadanie broni palnej bez wymaganego prawem zezwolenia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Teraz o jego losie będzie decydował sąd.

Grozi mu więzienie

Zgodnie z Kodeksem karnym, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8. Niedostosowanie się do wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego i kontynuowanie jazdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia.