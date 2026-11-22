Lublin W domu znaleziono ciała małżeństwa Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w powiecie lubartowskim Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę (21 listopada) w miejscowości Wola Blizocka w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie.

Jak w rozmowie z portalem tvn24.pl przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie, o ciałach małżeństwa w domu policję poinformowała dalsza rodzina.

- Ciała znajdowały się w domu, to 78-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna - powiedział nam funkcjonariusz.

Ciała małżeństwa decyzją prokuratora zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.