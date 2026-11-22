W domu znaleziono ciała małżeństwa
Do zdarzenia doszło w sobotę (21 listopada) w miejscowości Wola Blizocka w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie.
Jak w rozmowie z portalem tvn24.pl przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie, o ciałach małżeństwa w domu policję poinformowała dalsza rodzina.
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- Ciała znajdowały się w domu, to 78-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna - powiedział nam funkcjonariusz.
Ciała małżeństwa decyzją prokuratora zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.
Źródło: tvn24.pl
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