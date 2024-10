Porwali nastolatków. Bili ich, więzili i polewali benzyną

"Policjanci ustalili, że ci najmłodsi nie bez powodu mieli strach w oczach i czuć było od nich benzynę. Okazało się, że na prośbę kolegi, mieli tylko podwieźć jego znajomych do sklepu. Kiedy udali się pod wskazany adres, do pojazdu wsiadło dwóch mężczyzn, którzy od razu kazali wykonywać ich polecenia. Młody kierowca woził ich we wskazane miejsca, zabierając w trakcie również ich koleżankę" – czytamy w komunikacie. 16-latka i 19-latek w trakcie jazdy byli bici i szarpani za włosy, a na koniec usłyszeli polecenie wejścia do bagażnika samochodu. Kierownicę przejął 31-latek.