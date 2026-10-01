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Lublin

Wjechała w słup i staranowała ogrodzenie. Wydmuchała prawie dwa promile

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Kobieta wjechała w słup i staranowała ogrodzenie
Wjechała w słup i staranowała ogrodzenie. Wydmuchała prawie dwa promile
Źródło wideo: KPP Parczew
Źródło zdj. gł.: KPP Parczew
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Prawie dwa promile alkoholu miała w organizmie 33-latka, która w Sosnowicy na Lubelszczyźnie straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w ogrodzenie. Trafiła do szpitala, policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

Dyżurny otrzymał zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uszkodził ogrodzenie prywatnej posesji. Służby ratunkowe powiadomili swiadkowie, którzy usłyszeli huk.

Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Policjanci ustalili, że 33-letnia mieszkanka gminy Sosnowica, kierująca Volvo, na łuku drogi zjechała z jezdni. Następnie uderzyła w słup energetyczny i zatrzymała się na ogrodzeniu prywatnej posesji. Kobieta podróżowała sama.

Kobieta została poddana badaniu trzeźwości. Alkomat wykazał prawie dwa promile alkoholu w jej organizmie. Jak podała policja, z uwagi na siłę uderzenia oraz jej stan psychofizyczny 33-latka została przewieziona do szpitala.

Kobieta wjechała w słup i staranowała ogrodzenie
Kobieta wjechała w słup i staranowała ogrodzenie
Źródło zdjęcia: KPP Parczew

Straciła prawo jazdy, trafi przed sąd

Ze względu na uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. 33-latce zatrzymano również prawo jazdy i wręczono wezwanie do stawiennictwa w komendzie. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd.

Miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Źródło zdjęcia: KPP Parczew

Policja przypomina: za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaLubelskieWypadki
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