Małżeństwo, które mieszka w pobliżu przyszkolnego orlika w Puławach (woj. lubelskie), skarżyło się na hałasy. Uzyskało sądowy zakaz korzystania z boiska po lekcjach przez wszystkich, którzy nie są uczniami szkoły. Miasto po tym, jak wybudowało ekrany akustyczne, ponownie pozwoliło na korzystanie z orlika również po lekcjach. Jako że zakaz nie został jednak formalnie uchylony, sąd nałożył na miasto pięć tysięcy złotych grzywny. Prezydent zapowiada, że nie zapłaci i jest gotów pójść na pięć dni do aresztu. Czeka na wezwanie do odbycia kary.

Stwierdził też, że wysłał do sądu pismo, w którym poinformował, że miasto nie zapłaci pieciu tysięcy złotych grzywny. Zamiast tego prezydent pójdzie na pięć dni do aresztu.

Małżeństwo skarżyło się na hałas

Ekrany akustyczne za 250 tys. zł

Pierwsza instancja przyznała rację miastu, druga nie

Dodaje, że małżeństwo, które doprowadziło do nałożenia na miasto zakazu korzystania z boiska, zwróciło się jednak do sądu o ukarania władz grzywną w wysokości 15 tys. zł. Bo chociaż powstały ekrany, to formalnie sądowy zakaz korzystania z boiska nie został uchylony.

Prezydent: to symbol naszych absurdalnych czasów

"Jest to symbol naszych absurdalnych czasów, gdy aferzyści, złodzieje i bandyci chodzą wolni, a za umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu na boisku, danie szansy odejścia od tabletów i telefonów, karze się grzywną lub aresztem. Jeżeli my sami nie zawalczymy o nasze dzieci, to kto ma to zrobić?" – podkreśla.