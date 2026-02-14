200 kilometrów na godzinę na liczniku. Bo śpieszyła się "na paznokcie"

Puławy. 23-latka zatrzymana za nadmierną prędkość Źródło: TVN24

Policjanci z puławskiej drogówki patrolowali nieoznakowanym radiowozem trasę S12/S17 z Lublina do Warszawy. Ich uwagę przykuła kierująca Mercedesem, która z dużą prędkością wyprzedzała inne pojazdy. Okazało się, że wideorejestrator pokazał blisko 200 kilometrów na godzinę. Tymczasem dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 120 kilometry na godzinę.

- Funkcjonariusze, dając kierującej sygnały, w bezpiecznym miejscu, zatrzymali ją do kontroli. Za kierownicą Mercedesa siedziała 23-letnia obywatelka Ukrainy z Warszawy. Śpieszyła się, ponieważ chciała zdążyć na wizytę w salonie kosmetycznym w Warszawie, gdzie miała mieć robione paznokcie - powiedziała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Znacząco przekroczyła prędkość Źródło: KPP w Puławach

Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. - Jeśli w ciągu dwóch lat 23-latka popełni to samo wykroczenie, grozi jej mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych - dodała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak.

Opracował Michał Malinowski/b

