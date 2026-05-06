Nie potrzebują wozów i wody. Polscy "Hot Shotsi" sprawdzą się w Puszczy Solskiej

Kilkuset strażaków wciąż walczy z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wysoka temperatura, silne podmuchy wiatru i trudno dostępny teren nie ułatwiają pracy. Jeszcze w nocy zapadła decyzja o skierowaniu na Roztocze ratowników ze specjalnego modułu GFFF.

Co się kryje pod tym tajemniczym skrótem? Strażacy z modułu Ground Forest Fire Fighting Poland są odpowiednikami amerykańskiej elitarnej jednostki HotShots. To mobilne i samowystarczalne grupy szybkiego reagowania.

Do Puszczy Solskiej skierowano pododdział z Rzeszowa - około 20 ratowników. Ich działania wesprze dwóch oficerów z poznańskiego modułu. - W związku z tym, że dla grupy z Rzeszowa to będzie pierwsze działanie z tą taktyką w terenie, to nasi dwaj oficerowie pojechali ich wspierać. To strażacy, którzy mają już doświadczenie z działań międzynarodowych. Ich głównym zadaniem będzie wspieranie działań w sztabie. Będą też koordynować organizację po dojeździe ratowników na miejsce - wyjaśnia dla TVN24+ aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

Moduł GFFF z województwa podkarpackiego w Puszczy Solskiej Źródło: sekc. Arkadiusz Sosnowski/ Państwowa Straż Pożarna

Strażacy z Podkarpacia już działają. Jakie konkretnie zadanie otrzymali? Jak przyznaje kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, działania na pożarzysku są dynamiczne i wszystko zależy od dowodzącego akcją.

Bez wozów i niemal bez wody

Strażacy z GFFF mówią o sobie, że są zapaleńcami, którzy do tradycyjnego pożarnictwa wdrażają niestandardowe działania. Choć trudno to sobie wyobrazić - ruszają do akcji bez ciężkich wozów bojowych.

Dzięki temu z łatwością mogą dotrzeć samolotem w wybrane miejsce na świecie. Na terenie Europy na transport wystarczy im doba. Dla porównania - podróż wozami bojowymi do Grecji zajęłaby trzy dni.

Bez wozów łatwiej też dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Strażacy przemieszczają się pieszo, choć, jeśli jest szansa, by skorzystać z busów czy quadów, to oczywiście to robią, bo zawsze liczy się czas. Regułą jednak jest, że zabierają tylko tyle sprzętu, ile są w stanie unieść.