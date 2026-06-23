Lublin Nietrzeźwa 19-latka chwyciła za kierownicę i wjechała w 10-latka

Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Łęczna

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Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w rejonie jednej ze szkół na terenie powiatu. 14-letni chłopiec kierujący hulajnogą elektryczną przewoził 19-letnią kobietę będącą w stanie nietrzeźwości.

W trakcie jazdy kobieta miała chwycić za kierownicę i dodać gazu, w wyniku czego potrąciła poruszającego się pieszo 10-latka. Ranny chłopiec został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Po przeprowadzeniu badań został zwolniony do domu.

19-latka potrąciła hulajnogą 10-letniego chłopca Źródło zdjęcia: KPP Łęczna

Apel policji

Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz przypomina, że zgodnie z przepisami pojazdy te są przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby - przewożenie pasażerów jest zabronione. Ważne jest też korzystanie z kasków ochronnych. Osoby do 16. roku życia mają obowiązek ich używania podczas jazdy na hulajnogach elektrycznych, rowerach czy innych urządzeniach transportu osobistego

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