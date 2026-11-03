Lublin Ukrywał się od siedmiu lat, przyjechał na grób matki i tam zauważył go policjant Oprac. Tomasz Mikulicz |

Parczew Źródło wideo: Google Eart Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę policjant z komendy w Parczewie przebywał prywatnie w rejonie jednego z cmentarzy w powiecie. Tam zauważył poszukiwanego mężczyznę. Znał rysopis, bo na co dzień pracuje w zespole do spraw poszukiwań i identyfikacji osób.

Przyjechał na grób matki

Policjant zawiadomił naczelnika wydziału oraz dyżurnego jednostki. Do czasu przyjazdu patrolu obserwował mężczyznę z ukrycia. Jego przypuszczenia się potwierdziły. Po wylegitymowaniu okazało się, że to faktycznie 52-letni mieszkaniec gminy Sosnowica, który od siedmiu lat ukrywał się na terenie Niemiec.

Przyjechał do Polski, aby odwiedzić rodzinę oraz grób matki.

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Trafił już do zakładu karnego

"52-latek poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy we Włodawie celem odbycia dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, a konkretnie niealimentację. Ponadto poszukiwania zarządziła również Prokuratura Rejonowa w Lubinie celem ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu"– pisze w komunikacie młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.