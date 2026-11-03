Ukrywał się od siedmiu lat, przyjechał na grób matki i tam zauważył go policjant
W sobotę policjant z komendy w Parczewie przebywał prywatnie w rejonie jednego z cmentarzy w powiecie. Tam zauważył poszukiwanego mężczyznę. Znał rysopis, bo na co dzień pracuje w zespole do spraw poszukiwań i identyfikacji osób.
Przyjechał na grób matki
Policjant zawiadomił naczelnika wydziału oraz dyżurnego jednostki. Do czasu przyjazdu patrolu obserwował mężczyznę z ukrycia. Jego przypuszczenia się potwierdziły. Po wylegitymowaniu okazało się, że to faktycznie 52-letni mieszkaniec gminy Sosnowica, który od siedmiu lat ukrywał się na terenie Niemiec.
Przyjechał do Polski, aby odwiedzić rodzinę oraz grób matki.
Trafił już do zakładu karnego
"52-latek poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy we Włodawie celem odbycia dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, a konkretnie niealimentację. Ponadto poszukiwania zarządziła również Prokuratura Rejonowa w Lubinie celem ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu"– pisze w komunikacie młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.