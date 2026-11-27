Lublin Ryzykował życie dla kilku metrów blachy. Wspiął się na kaplicę i uszkodził dach Tomasz Mikulicz |

Myców. Ktoś ukradł z dachu kaplicy blachę Źródło wideo: Nadleśnictwo Mircze Źródło zdj. gł.: Olgierd Hawryluk

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Z dachu zabytkowej kaplicy w Mycowie, w gminie Dołhobyczów zniknęło siedem metrów kwadratowych miedzianej blachy o wartości około dwóch tysięcy złotych.

- Musiał wspiąć się na wysokość około 14 metrów. Żeby to zrobić, trzeba chyba mieć jakieś zdolności akrobatyczne. Na miejscu widzieliśmy wygięty hak odgromówki [piorunochronu - red.]. Może jakoś po niej dostał się na górę - mówi Olgierd Hawryluk, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu.

Ktoś ukradł siedem metrów kwadratowych blachy Źródło zdjęcia: Olgierd Hawryluk

Nie wykluczają, że sprawców mogło być kilku

- Znaleźliśmy na miejscu linkę, która była przymocowana do rogu dachu. Zabezpieczyliśmy też inne ślady. Szukamy złodzieja, choć nie wykluczamy, że sprawców było kilku - mówi asp. sztab. Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Kapliczka pochodzi z początków XX wieku. Stoi w środku lasu z dala od domostw. W czasie roztopów trudno tam nawet dojechać samochodem terenowym. Nie jest to pierwsza kradzież blachy z dachu tego budynku. Olgierd Hawryluk wspomina, że w 2007 roku ukradziono znacznie więcej i potrzebny był generalny remont dachu, który wykonało Nadleśnictwo Mircze, które zarządza obiektem w imieniu Skarbu Państwa.

Kapliczka stoi w środku lasu Źródło zdjęcia: Olgierd Hawryluk

Uzupełnią ubytek wiosną

- Chcieliśmy uzupełnić ubytki jeszcze w tym roku. Wykonawca stwierdził jednak, że przy blacha miedziana jest w niskich temperaturach bardzo krucha. Nawet gdyby podgrzać ją opalarkami, miedź i tak skruszenie i dach popęka. Wszystko wskazuje więc na to, że ruszymy z pracami dopiero wiosną - mówi zastępca nadleśniczego Michał Berecki.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zimą śnieg nie będzie padał do wnętrza budynku. Chroni przed tym - wykonane z deski - pokrycie dachowe oraz położona na niej papa.

- Myśleliśmy jeszcze nad położeniem na papę plandeki, ale stwierdziliśmy, że nie zda to egzaminu, bo plandeka mogłaby zostać zerwana przez wiatr. Nie wyobrażam też sobie wiercenia blachy, która została na dachu, po to aby przymocować tę plandekę - zaznacza zastępca nadleśniczego.

W czasie roztopów nie sposób dostać się tam nawet samochodem terenowym Źródło zdjęcia: Olgierd Hawryluk