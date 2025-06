Na ścianach posterunku zostawił malunki, imię i swój PESEL

Lublin. Pomazał sprayem ściany posterunki. Zostawił też swoje imię i pesel Źródło: KMP Lublin

Na elewacji i drzwiach posterunku wodnego przy Zalewie Zemborzyckim ktoś naniósł sprayem różnego rodzaju malunki. Napisał też imię oraz numer PESEL. Policjanci ustalili, że ten należy do 36-letniego mieszkańca Lublina. Po zatrzymaniu przyznał, że to on pomazał posterunek i zamieścił tam swoje dane.

"Jednocześnie odmówił składania wyjaśnień" - informuje w komunikacie nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Napisał swoje imię i pesel Źródło: KMP Lublin

Grozi mu więzienie

Wartość strat oszacowano na pięć tysięcy złotych. Za zniszczenie mienia mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Okazało się, że 36-latek jest znany policjantom. W przeszłości sprawdzali, czy ma związek z kradzieżą roweru. Sprawa została wtedy umorzona.

Były też inne malunki Źródło: KMP Lublin