Płacił w sklepach "pamiątkowymi" banknotami. Oszust w rękach policji

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zatrzymanie to efekt pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. "Funkcjonariusze w ostatnim czasie otrzymali kilka zgłoszeń o przypadkach oszustwa przy płaceniu za zakupy w sklepie. Sprawca dokonując transakcji wykorzystywał zamieszanie i płacił za zakupione towary 100 złotowymi banknotami z napisem "souvenir" - przekazał podinsp. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Mężczyzna płacił za zakupy w sklepach banknotami z napisem "souvenir" Źródło: KMP w Lublinie

Do chwili obecnej policjanci ustalili, że doszło do siedmiu takich przypadków na terenie miasta, mundurowi nie wykluczają jednak, że mężczyzna dokonał większej liczby oszustw. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli u niego kilkadziesiąt takich banknotów. Dodatkowo posiadł przy sobie maczetę oraz paralizator.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: KMP w Lublinie

Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, a także odpowie za wykroczenia związane z posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów.

Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.