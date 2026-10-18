Zwyczajny lubelski dzień w cieniu alertów. "Oby nie było jak w bajce o pasterzu i wilku"
- Jest stado owiec i pasterz bije na alarm, że nadciąga wilk. Przychodzi dajmy na to myśliwy - może trochę zmieniam tę historię - i wilka nie ma. Pasterz bije na alarm drugi raz, wilka znów nie ma. A gdy bije trzeci raz i wilk rzeczywiście jest, myśliwy - sądząc, że za trzecim razem znów będzie tak samo - nie przychodzi na pomoc, a zagrożenie jest realne - taką autorską wersję bajki Ezopa o pasterzu i wilku opowiada nam Michał Patrzylas, mieszkaniec Lublina.
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