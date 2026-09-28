Lublin Białorusin skazany za działanie na rzecz obcego wywiadu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Siemoniak o aktach dywersji na kolei: to byli zawodowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Proces Białorusina rozpoczął się w poniedziałek rano. Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na ważny interes państwa. Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowało, że oskarżony usłyszał wyrok.

Z przekazanych informacji wynika, że Vitali S. został skazany na łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy więzienia. Sąd zdecydował także o pozbawieniu go praw publicznych na dziewięć lat.

Obywatel Białorusi Vitali S. jest oskarżony o przygotowywanie aktu dywersji na terenie Polski Źródło zdjęcia: PAP/Karol Zienkiewicz

Miał pomóc w podpaleniu magazynu celnego

Lubelski wydział Prokuratury Krajowej oskarżył 28-letniego Białorusina o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Chodziło o plan podpalenia jednego z magazynów celnych w Chełmie.

28-letni Białorusin usłyszał wyrok Źródło zdjęcia: PAP/Karol Zienkiewicz

Według ustaleń śledczych 28-latek nagrał film przedstawiający obiekt i przesłał zleceniodawcy informacje o tym magazynie. Za wykonanie zadania mężczyzna dostał wynagrodzenie w kryptowalutach, w przeliczeniu ok. 1,4 tysiąca złotych.

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Planował akt dywersji dla obcego wywiadu

Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 roku i od tego czasu jest aresztowany. "Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji" - informował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak dodała ABW, do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Vitali S. oskarżony był również o posiadanie narkotyków. Wyrok jest nieprawomocny.