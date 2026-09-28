Białorusin skazany za działanie na rzecz obcego wywiadu
Proces Białorusina rozpoczął się w poniedziałek rano. Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na ważny interes państwa. Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowało, że oskarżony usłyszał wyrok.
Z przekazanych informacji wynika, że Vitali S. został skazany na łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy więzienia. Sąd zdecydował także o pozbawieniu go praw publicznych na dziewięć lat.
Miał pomóc w podpaleniu magazynu celnego
Lubelski wydział Prokuratury Krajowej oskarżył 28-letniego Białorusina o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Chodziło o plan podpalenia jednego z magazynów celnych w Chełmie.
Według ustaleń śledczych 28-latek nagrał film przedstawiający obiekt i przesłał zleceniodawcy informacje o tym magazynie. Za wykonanie zadania mężczyzna dostał wynagrodzenie w kryptowalutach, w przeliczeniu ok. 1,4 tysiąca złotych.
Planował akt dywersji dla obcego wywiadu
Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 roku i od tego czasu jest aresztowany. "Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji" - informował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Jak dodała ABW, do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Vitali S. oskarżony był również o posiadanie narkotyków. Wyrok jest nieprawomocny.