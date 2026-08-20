Lublin Zadzwonił i powiedział, że zabił babcię. Kobieta walczy o życie

23-latek zaatakował babcię kastetem, odpowie za usiłowanie zabójstwa Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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W poniedziałek około godziny 7 rano operator numeru alarmowego odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który zadzwonił z informacją, że zabił swoją babcię. Zgłoszenie pochodziło od mieszkańca Lubartowa, który podał dokładny adres.

Zaatakował babcię kastetem

W otwartym mieszkaniu w jednym z pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli 93-letnią kobietę z licznymi ranami twarzy i głowy. W stanie zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala. W innym pomieszczeniu funkcjonariusze zastali jej 23-letniego wnuka. Miał zakrwawiony kastet.

23-latek zaatakował babcię kastetem, odpowie za usiłowanie zabójstwa Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Został zatrzymany, był trzeźwy. "Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych" - przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli także ponad 80 gramów mefedronu i maczetę.

Odpowie za usiłowanie zabójstwa babci

Zatrzymany 23 latek został osadzony w policyjnej celi. Prokurator postawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. W środę na wniosek policji oraz prokuratury sąd wobec zatrzymanego mężczyzny zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo 23-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienie wolności.