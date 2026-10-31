Lublin Tragiczny pożar, zginęli dwaj mężczyźni Piotr Krysztofiak |

Tragiczny pożar pod Lubartowem. Nie żyje dwóch mężczyzn Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do tego dramatycznego pożaru doszło w sobotę około godziny 6 w miejscowości Krzywy Dąb pod Lubartowem. Służby otrzymały informację o pożarze budynku mieszkalnego.

Nie żyje dwóch mężczyzn

Jak poinformował młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie, na miejsce pojechały wszystkie służby. - Podczas akcji gaśniczej wydobyto ciała dwóch osób - ze wstępnych ustaleń wynika, że w spalonym domu zamieszkiwało dwóch braci. Po zakończeniu akcji gaśniczej, na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora trwają intensywne czynności procesowe z udziałem policjantów, którzy zabezpieczają ślady i materiały dowodowe - przekazał policjant.

Tragiczny pożar pod Lubartowem. Nie żyje dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Tragiczny pożar pod Lubartowem. Nie żyje dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

W akcji gaśniczej brało udział 10 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.