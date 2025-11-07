Włamanie do sklepu jubilerskiego. Policja szuka sprawców

krasnik ok

Do włamania doszło w piątek o godzinie 4 nad ranem.

- Policjanci prowadzą czynności w sprawie włamania, do którego doszło w Kraśniku, do jednego z salonów jubilerskich - przekazała nam aspirant Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Jak dodała, właściciel sklepu szacuje wysokość strat.

Włamanie do jubilera w Kraśniku Źródło: TVN24

Apel policji

Funkcjonariusze szukają teraz sprawców zdarzenia - ustalają świadków zdarzenia i zbierają materiał dowodowy.

Sałata zwraca się z prośbą o kontakt do osób, które mogą coś wiedzieć o sprawie. Wszelkie informacje można zgłaszać do Komendy Powiatowej w Kraśniku. Policjanci gwarantują anonimowość.

