Włamanie do sklepu jubilerskiego. Policja szuka sprawców

Do włamania doszło w piątek o godzinie 4 nad ranem.
- Policjanci prowadzą czynności w sprawie włamania, do którego doszło w Kraśniku, do jednego z salonów jubilerskich - przekazała nam aspirant Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
Jak dodała, właściciel sklepu szacuje wysokość strat.
Apel policji
Funkcjonariusze szukają teraz sprawców zdarzenia - ustalają świadków zdarzenia i zbierają materiał dowodowy.
Sałata zwraca się z prośbą o kontakt do osób, które mogą coś wiedzieć o sprawie. Wszelkie informacje można zgłaszać do Komendy Powiatowej w Kraśniku. Policjanci gwarantują anonimowość.
