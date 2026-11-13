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Lublin

Karambol na S12. Zderzyło się sześć samochodów, jedna osoba nie żyje

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Policja zatrzymała 51-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Janówek
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W miejscowości Janówek (powiat świdnicki) na S12 doszło do zderzenia kilku samochodów. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki nie wyhamował przed zwężeniem i zmiażdżył osobówkę. Nie żyje jedna osoba. Droga w kierunku Chełma i Zamościa jest zablokowana.

O wypadku poinformowała w piątek wieczorem świdnicka policja. Do zdarzenia doszło na S12 między węzłami Świdnik i Piaski Zachód.

"Droga ekspresowa S12 w miejscowości Janówek jest całkowicie zablokowana w związku ze zdarzeniem drogowym. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe. Apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl Elwira Domaradzka, oficer prasowa świdnickiej policji na S12 są obecnie prowadzone prace drogowe i jezdnia jest zwężona.

Jedna osoba zginęła w wypadku

W wypadku brało udział sześć pojazdów: dwie ciężarówki cywilne, dwie wojskowe i dwa samochody osobowe. Jak tłumaczyła Domaradzka, kierowca jednej z ciężarówek nie wyhamował. - Z dużym impetem najechał na samochód osobowy, miażdżąc go - przekazała policjantka. Na skutek tego uderzenia znajdująca się przed autem osobowym ciężarówka wjechała w inny samochód osobowy, a ten z kolei w ciężarowy, który uderzył w następną ciężarówkę.

Policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba kierująca samochodem osobowym, w który uderzyła ciężarówka. Domaradzka podała, że podróżująca drugą osobówką sześcioosobowa rodzina została przewieziona do szpitala na badania. 

Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
PolicjaWypadki
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