Lublin Karambol na S12. Zderzyło się sześć samochodów, jedna osoba nie żyje Anna Winiarska |

Janówek Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O wypadku poinformowała w piątek wieczorem świdnicka policja. Do zdarzenia doszło na S12 między węzłami Świdnik i Piaski Zachód.

"Droga ekspresowa S12 w miejscowości Janówek jest całkowicie zablokowana w związku ze zdarzeniem drogowym. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe. Apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl Elwira Domaradzka, oficer prasowa świdnickiej policji na S12 są obecnie prowadzone prace drogowe i jezdnia jest zwężona.

Jedna osoba zginęła w wypadku

W wypadku brało udział sześć pojazdów: dwie ciężarówki cywilne, dwie wojskowe i dwa samochody osobowe. Jak tłumaczyła Domaradzka, kierowca jednej z ciężarówek nie wyhamował. - Z dużym impetem najechał na samochód osobowy, miażdżąc go - przekazała policjantka. Na skutek tego uderzenia znajdująca się przed autem osobowym ciężarówka wjechała w inny samochód osobowy, a ten z kolei w ciężarowy, który uderzył w następną ciężarówkę.

Policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba kierująca samochodem osobowym, w który uderzyła ciężarówka. Domaradzka podała, że podróżująca drugą osobówką sześcioosobowa rodzina została przewieziona do szpitala na badania.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy.