Tragiczny finał poszukiwań. W stawie znaleziono ciało mężczyzny
W poniedziałek (28 września) po południu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 54-letniego mieszkańca gminy Łaszczów. Mężczyzna dzień wcześniej wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd się udaje i kiedy zamierza wrócić. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie.
Ciało w stawie hodowlanym
W poszukiwania zaangażowali się policjanci, strażacy oraz druhowie OSP. Funkcjonariusze przekazali wizerunek zaginionego wszystkim patrolom i sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać.
Podczas prowadzonych poszukiwań ciało mężczyzny odnaleziono w stawie hodowlanego w miejscowości Zimno. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciało 54-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych.
Dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny wyjaśni prowadzone w tej sprawie śledztwo.