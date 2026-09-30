Lublin Tragiczny finał poszukiwań. W stawie znaleziono ciało mężczyzny

Do zdarzenia doszło w powiecie tomaszowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP Tomaszów Lubelski

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W poniedziałek (28 września) po południu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 54-letniego mieszkańca gminy Łaszczów. Mężczyzna dzień wcześniej wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd się udaje i kiedy zamierza wrócić. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

Ciało w stawie hodowlanym

W poszukiwania zaangażowali się policjanci, strażacy oraz druhowie OSP. Funkcjonariusze przekazali wizerunek zaginionego wszystkim patrolom i sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać.

Podczas prowadzonych poszukiwań ciało mężczyzny odnaleziono w stawie hodowlanego w miejscowości Zimno. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Decyzją prokuratora ciało 54-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Ciało 54-latka z gminy Łaszczów znaleziono w stawie hodowlanym Źródło zdjęcia: KPP Tomaszów Lubelski

Dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny wyjaśni prowadzone w tej sprawie śledztwo.