Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona. Pierwszą z maszyn odnaleziono w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków pozostałych zestrzelonych maszyn.

Z apelem do mieszkańców zwrócił się Sztab Generalny Wojska Polskiego. "(...) w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."

❗️W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.



Prosimy,… pic.twitter.com/c6Nz8dr4Nj — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025 Rozwiń

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Osoby przebywające na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego otrzymały informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" - zwrócono się do mieszkańców w wiadomościach smsowych.

!!Uwaga! ALERT RCB!!



W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB o treści:



,,Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły… pic.twitter.com/9cplLJAR9p — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD