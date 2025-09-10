TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>
Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona. Pierwszą z maszyn odnaleziono w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków pozostałych zestrzelonych maszyn.
Z apelem do mieszkańców zwrócił się Sztab Generalny Wojska Polskiego. "(...) w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."
Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Osoby przebywające na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego otrzymały informację od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" - zwrócono się do mieszkańców w wiadomościach smsowych.
