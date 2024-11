Zdewastowana Ściana Pamięci na cmentarzu żydowskim. Reakcja ambasadora Izraela

Na cmentarzu żydowskim w Biłgoraju (woj. lubelskie) zniszczono Ścianę Pamięci. W nocy z wtorku na środę namalowano na niej czerwoną farbą napis odnoszący się do wojny w Strefie Gazy. Policja szuka sprawców, którym grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności. „Przerażający antysemityzm" - skomentował ambasador Izraela w Polsce.

Trwa poszukiwanie sprawców

Mł. asp. Joanna Pilarska z biłgorajskiej policji potwierdziła, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w środę rano. Policjanci prowadzą oględziny miejsca, zabezpieczają ślady i ewentualny monitoring, aby ustalić tożsamość sprawców. Wstępnie sprawdzają, czy doszło do przestępstwa znieważenia pomnika, za co grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

- Policjanci będą badać też, czy nie doszło do znieważenia społeczności żydowskiej - dodała policjantka.

Ściana Pamięci w Biłgoraju

Ścianę Pamięci upamiętniającą dawnych żydowskich mieszkańców Biłgoraja odsłonięto w 2016 roku. Usytuowana jest ona przed ocalałym fragmentem żydowskiego cmentarza przy ul. Konopnickiej. Kształtem nawiązuje w sposób symboliczny do Ściany Płaczu w Jerozolimie. O biłgorajskich Żydach informują zawieszone na niej tablice z napisami w języku polskim, angielskim, hebrajskim i w jidysz.

Żydzi w Biłgoraju osiedlali się od średniowiecza. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miasteczko liczyło ponad 8 tys. mieszkańców, z czego około 5 tys. to byli Żydzi. W młodości mieszkał tu Isaac Bashevis Singer, laureat Literackiej Nagrody Nobla, wnuk rabina z Biłgoraja.

Niemal wszyscy biłgorajscy Żydzi zostali wymordowani w czasie okupacji niemieckiej. Ich deportacje do obozów śmierci Niemcy rozpoczęli wiosną 1942 roku. Pierwszy transport trafił na Majdanek, a od sierpnia kolejne transporty kierowano już wyłącznie do obozu śmierci w Bełżcu i tam zginęła większość biłgorajskich Żydów. Ostatecznie Niemcy zlikwidowali getto w Biłgoraju w styczniu 1943 roku. Z trzech istniejących tu niegdyś cmentarzy żydowskich do dziś zachował się tylko fragment jednego.