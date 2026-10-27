Lublin Wjechała pod opadającą rogatkę. Na oczach policjanta. Nagranie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Biłgoraj. Wjechała pod opadającą rogatkę. Wszystko widział policjant. Podszedł i podniósł rogatkę Źródło wideo: KPP Biłgoraj Źródło zdj. gł.: KPP Biłgoraj

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Wola Duża w powiecie biłgorajskim. 53-latka siedząca za kierownicą Hondy wjechała na przejazd w momencie opuszczania rogatek. Jedna z nich zatrzymała się na dachu auta. Drugi pojazd widoczny na nagraniu, jak informują policjanci, przejechał przez przejazd zgodnie z prawem.

Kierująca nie zareagowała i nie wysiadła z pojazdu. Wszystko widział aspirant Mateusz Kawalec, policjant wydziału ruchu drogowego, który wracał akurat prywatnym autem ze służby.

Rogatka zatrzymała się na dachu auta Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj

Kilka sekund później przejechał pociąg

Policjant wysiadł z samochodu, podniósł rogatkę i polecił kierującej wycofać pojazd.

"Zaledwie kilka sekund później przez przejazd z dużą prędkością przejechał pociąg. Ta sytuacja pokazuje, jak niewiele może dzielić niebezpieczne zachowanie od tragedii" - informuje w komunikacie starsza aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Mieszkanka powiatu biłgorajskiego została ukarana mandatem. Jej konto wzbogaciło się o punkty karne.