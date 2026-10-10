Lublin Przeprowadzał rower przez tory w niedozwolonym miejscu, nie żyje

Pociąg śmiertelnie potrącił rowerzystę Źródło wideo: KW PSP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KMP Zamość

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Do wypadku doszło około godziny 8.20. Dyżurny zamojskiej policji został wówczas powiadomiony o potrąceniu osoby przez pociąg pasażerski relacji Hrubieszów - Kraków w rejonie torów kolejowych w miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie mężczyzna po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska, niestety nie zdążył i został potrącony" - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z policji w Zamościu.

W wypadku zginął 82-letni mężczyzna Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Pomimo przeprowadzonej reanimacji, 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.

Pociągiem jechało 70 osób oraz trzyosobowa obsługa. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Maszynista był trzeźwy.

Na miejscu wypadku pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora, ciało 82-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

"Pod nadzorem prokuratury prowadzimy czynności zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia" - podała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.