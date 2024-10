"Po otwarciu balkonu nie dało się wytrzymać". Znów uaktywniły się gejzery na składowisku

Jak już informowaliśmy na tvn24.pl, na składowisku odpadów przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu regularne dochodzi do wybuchów gejzerów trujących dymów. Spowodowane jest to zachodzącymi pod ziemią reakcjami chemicznymi. Szacuje się, że na 16 hektarach może zalegać od 650 do nawet 800 tysięcy ton odpadów różnego rodzaju. Jak informują nas mieszkańcy Zgierza, od rana nad terenem składowiska unosi się biały gryzący dym.

Szacuje się, że na 16 hektarach terenów po byłych zakładach Boruta w Zgierzu może zalegać od 650 do nawet 800 tysięcy ton odpadów różnego rodzaju - tych po byłych zakładach, ale też przywożonych w to miejsce po ich zamknięciu. Spółka, która przed laty zarządzała terenem, sprowadzała na składowisko tysiące ton niebezpiecznych odpadów. Nikt do końca nie wie, co tam przywieziono. Proceder ustał dopiero w 2015 roku. Z dokumentów wynika, że część tych odpadów może być skrajnie niebezpieczna, wśród nich mogą znajdować się nawet gazy bojowe z czasu wojny. Nasz dziennikarz usłyszał od wieloletniego pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, że gdyby ktoś zdecydował się na odkrycie terenu i wywóz z niego odpadów na przykład do spalarni, to ze względu na ryzyko trzeba byłoby ewakuować cały Zgierz oraz pół Łodzi.