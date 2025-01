Ciocia zabrała dzieci do kina, "by miło spędziły czas". Miała ponad trzy promile

Miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie

- Policjanci podczas legitymowania czuli silną woń alkoholu. Zbadali stan trzeźwości kierującej i okazało się, że miała ponad trzy promile alkoholu. Z 31-letnią sieradzanką, podróżowało troje dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat. Dwoje dzieci, to siostrzeńcy sieradzanki, a 15-latka to koleżanka jednego z nich. Kierująca oświadczyła, że zabrała dzieci do kina, by miło spędziły czas - relacjonuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli. Dodaje, że na miejsce przyjechali rodzice, którym policjanci przekazali dzieci. O losie kobiety zdecyduje sąd. Grozi jej do trzech lat więzienia, a także utrata prawa jazdy na okres nie krótszy niż trzy lata.