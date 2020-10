Psy wybiegły z posesji i zaatakowały czterolatka. "Właściciel zwierząt był pijany"

Matka z dwoma synami podjechała pod dom. Kiedy wysiedli, z posesji sąsiada wybiegły cztery psy. Rzuciły się na czteroletniego chłopca, który z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Właściciel zwierząt w momencie zdarzenia był pijany - informuje policja.

- To mieszańce, średniej wielkości. Jeden z czworonogów doskoczył do czterolatka i ugryzł go w nogę - opowiada aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z komendy w Sieradzu.