Łódź Tragiczny wypadek w Radomsku. Nie żyje starsza kobieta Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Radomsku

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Do wypadku doszło w okolicach wiaduktu przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku (Łódzkie). 60-letnia kobieta, która siedziała za kierownicą Renault, najprawdopodobniej zasłabła. Uderzyła w znak drogowy i kosz na śmieci.

- Sytuację tę obserwowała jadąca za nią inna kobieta, która natychmiast podjęła działania ratownicze. Zaczęła reanimację 60-latki - poinformowała tvn24.pl podinsp. Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Na miejsce dojechały wezwane służby. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Prokurator zdecydował, że jej ciało poddane zostanie sekcji zwłok.

Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały około godz. 17.40.

Źródło: Google Maps