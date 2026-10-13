Tragiczny wypadek w Radomsku. Nie żyje starsza kobieta
Do wypadku doszło w okolicach wiaduktu przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku (Łódzkie). 60-letnia kobieta, która siedziała za kierownicą Renault, najprawdopodobniej zasłabła. Uderzyła w znak drogowy i kosz na śmieci.
- Sytuację tę obserwowała jadąca za nią inna kobieta, która natychmiast podjęła działania ratownicze. Zaczęła reanimację 60-latki - poinformowała tvn24.pl podinsp. Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Na miejsce dojechały wezwane służby. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować. Prokurator zdecydował, że jej ciało poddane zostanie sekcji zwłok.
Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały około godz. 17.40.
Źródło: tvn24.pl