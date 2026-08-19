Łódź Zderzenie ciężarówek, autostrada zablokowana

Na autostradzie A1 zderzyły się dwie ciężarówki Źródło wideo: Raporty Drogowe Autostrady A1/ Pomoc drogowa Raków/KMP w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdj. gł.: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

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Do wypadku doszło w środę, około godziny 12. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni kierujący Scanią zjechał na prawy pas, uderzając w stojący pojazd ciężarowy marki Mercedes. 36-latek został przetransportowany do szpitala - przekazała nam oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. asp. Edyta Daroch.

W wypadku ucierpiał 36-latek Źródło zdjęcia: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Policja wprowadziła objazdy

Jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. W miejscowości Kamieńsk należy zjechać na drogę krajową nr 91.

Na autostradzie zderzyły się dwie ciężarówki Źródło zdjęcia: Raporty Drogowe Autostrady A1/ Pomoc drogowa Raków

Źródło: Google Maps