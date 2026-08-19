Zderzenie ciężarówek, autostrada zablokowana
Do wypadku doszło w środę, około godziny 12. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni kierujący Scanią zjechał na prawy pas, uderzając w stojący pojazd ciężarowy marki Mercedes. 36-latek został przetransportowany do szpitala - przekazała nam oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. asp. Edyta Daroch.
Policja wprowadziła objazdy
Jezdnia w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy. W miejscowości Kamieńsk należy zjechać na drogę krajową nr 91.
Źródło: tvn24.pl