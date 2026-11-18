Łódź Miasto jak Hogwart. Sowy pojawiają się w kolejnych miejscach Piotr Krysztofiak |

Sowy zadomowiły się na terenie szkoły w Głownie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

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O sowach mieszkających na terenie Zespołu Szkół numer 1 w Głownie informowaliśmy przed dwoma laty. Wówczas było ich 30 sztuk. Teraz jak informują nas pracownicy placówki, może być ich nawet 40. - Na pewno jest ich w tej chwili grubo ponad 30, ale nie ma szans, żeby je zliczyć co do sztuki, bo one kamuflują się dobrze na tej wierzbie - mówi nam pracownica szkoły. Kobieta pokazuje też na oddalone o kilka metrów wysokie sosny i znajdujące się pod nimi komórki od garaży. - Widać, że one tam też są, bo drzwi są "przyozdobione" - wskazuje. Sowy prawdopodobnie upodobały sobie przyszkolne drzewa z powodu pożywienia, którego w okolicy nie brakuje. - Nieopodal są komórki, domy z ogródkami co powoduje, że jest tu zapewne mnóstwo gryzoni, a to dla sowy raj - informuje kobieta.

Na wierzbie pod szkołą w Głownie cały czas przebywają sowy Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Na wierzbie pod szkołą w Głownie cały czas przebywają sowy Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Sowy nie tylko w szkole

W ostatnich dniach władze Głowna poinformowały o zakończeniu rewitalizacji parku Dworskiego. Miejsce zmieniło się nie do poznania - oczyszczono między innymi staw, posadzono nowe drzewa, krzewy i łąkę kwietną. Zadbano też o istniejące, często stare drzewa. Jak się okazało, w jedynym z nich zadomowiła się sowa uszatka. Ptak od czasu do czasu wygląda i obserwuje, co się dzieje. Nie przeszkadza mu hałas z ulicy, czy z pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. - Proszę pana, jak byłam mała, to w tym parku były sowy, widziałam je, a wieczorami słyszałam to charakterystyczne nawoływanie - informuje spacerująca parkiem kobieta. - Coś im musi odpowiadać w naszym mieście, że tu jest ich tak dużo i widywane są nawet w centrum - dodaje kobieta. - Sowy to przecież są w szkole przy Kopernika, czytałyśmy o nich w internecie kiedyś, siedzą na drzewie. Tutaj, nie wiedziałyśmy, że też są - przekazują dwie młode dziewczyny idące przez park.

Sowy zamieszkały też w zrewitalizowanym parku Dworskim Źródło zdjęcia: Urząd Miasta Głowno

Miasto sów

Władze Głowna postanowiły wykorzystać sowy do promocji miasta. Powstały gadżety, ale nie tylko. - Głowno z sów uczyniło maskotkę miasta, organizuje spotkania, gdzie mieszkańcy mogą zobaczyć prawdziwe sowy, poznać ich zwyczaje, docenić ich wyjątkowość. Wyprodukowaliśmy film animowany o sowach - opiekunkach miasta. Poza tym pluszowe sowy trafiają do mieszkańców każdego tygodnia - jako nagrody w miejskich konkursach, jako zabawki poukrywane w różnych częściach miasta - informuje Małgorzata Tomczuk z urzędu miasta.

Sowa stała się maskotką Głowna Źródło zdjęcia: Urząd Miasta w Głownie

Maskotki sów pojawiły się też w autobusie miejskim, gdzie czekały na pasażerów. - Jak się okazało, podróż zakończyła się sukcesem, maskotki znalazły nowych opiekunów - przekazuje Tomczuk.

Znakomite miejsce do wypoczynku i żerowania

Były pracownik łódzkiego zoo już wcześniej informował, że sowy uszatki często bytują niedaleko siedzib ludzkich. Są łagodne i są sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. - To nie jest dla nich żaden problem, że jest hałas. Do tego teraz jest znakomity moment na zbieranie pożywienia, nie ma pokrywy śnieżnej i łatwo schwytać gryzonia, a jak są jeszcze tam jakieś zadrzewienia, to dla nich jest to znakomite miejsce do wypoczynku i do żerowania - przekonywał. - Śmiało można powiedzieć, że jest to nasz Hogwart województwa łódzkiego - podsumowywał specjalista.

Zespół Szkół nr 1 w Głownie Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl