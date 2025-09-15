Logo strona główna
Łódź

Zaszedł od tyłu i zaczął dusić. Sprawą zajęła się policja

Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Kobieta zaatakowana przez mężczyznę w centrum Łodzi
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Nieznany sprawca zaatakował kobietę w centrum Łodzi, kiedy ta chciała dostać się do budynku. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, jak mężczyzna z kapturem na głowie zachodzi swoją ofiarę od tyłu i zaczyna dusić. Po chwili jednak ucieka z miejsca zdarzenia. Sprawą zajęła się policja.

Nagranie ze zdarzenia opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jak czytamy w opisie filmu, miało do niego dojść 14 września chwilę przed godziną 22 przy ulicy Kopcińskiego 34. Na nagraniu widać kobietę, która podchodzi do drzwi kamienicy. W pewnym momencie zachodzi ją od tyłu mężczyzna z kapturem na głowie i zaczyna dusić. Po kilkunastu sekundach napastnik wycofuje się i ucieka.

Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Napastnik po kilkunastu sekundach uciekł
Napastnik po kilkunastu sekundach uciekł
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Policyjne postępowanie

Kobieta zgłosiła zdarzenie policjantom. Aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poinformowała, że poszkodowaną udało się przesłuchać mimo bariery językowej (nie porozumiewa się ona w języku polskim).

Kobieta złożyła zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. - Obecnie zbierany jest materiał dowodowy oraz prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawcy - podała policjantka.

pc

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwości
