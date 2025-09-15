Zaszedł od tyłu i zaczął dusić. Sprawą zajęła się policja

Nagranie ze zdarzenia opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jak czytamy w opisie filmu, miało do niego dojść 14 września chwilę przed godziną 22 przy ulicy Kopcińskiego 34. Na nagraniu widać kobietę, która podchodzi do drzwi kamienicy. W pewnym momencie zachodzi ją od tyłu mężczyzna z kapturem na głowie i zaczyna dusić. Po kilkunastu sekundach napastnik wycofuje się i ucieka.
Policyjne postępowanie
Kobieta zgłosiła zdarzenie policjantom. Aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poinformowała, że poszkodowaną udało się przesłuchać mimo bariery językowej (nie porozumiewa się ona w języku polskim).
Kobieta złożyła zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. - Obecnie zbierany jest materiał dowodowy oraz prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawcy - podała policjantka.
