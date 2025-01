Uciekał ze swojego pasa, żeby nie wjechać w pieszego. Nagranie

Do sieci trafił film, na którym widać bardzo niebezpieczne zdarzenie na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Na nagraniu z wideorejestratora jednego z samochodów widać, że kierowca musiał bardzo dynamicznie zmienić tor jazdy, żeby nie potrącić pieszego, który beztrosko przechodził w poprzek trzyjezdniowej arterii.

"Zauważyłem go później, niż kamerka, bo mam ją po środku (auta - red.). Zacząłem szybko hamować (słychać zmianę pedałów). Myślałem, że się zatrzyma, ale on szedł dalej i byłem zmuszony go ostro wyminąć” - relacjonuje kierowca cytowany na internetowym proflu.