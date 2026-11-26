Łódź Groźny pożar kamienicy w centrum miasta. To mogło być podpalenie Piotr Krysztofiak |

Groźny pożar kamienicy w centrum Łodzi. Trzy osoby ranne Źródło wideo: KM PSP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KM PSP w Łodzi

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Zawiszy Czarnego wpłynęło w czwartek o godzinie 2.28. Po dojeździe na miejsce pożar był już rozwinięty. Płomieniami objęta była drewniana klatka schodowa, strych i dach budynku.

Ewakuacja pięciu osób

- Strażacyy, za pomocą drabin, ewakuowali z mieszkań pięć osób i dwa psy. Trzy osoby ewakuowały się przed naszym przybyciem. Działania gaśnicze prowadzone były z drabin przez okna klatki schodowej oraz z dachu obiektu - informuje rzecznik łódzkich strażaków. I dodaje: - Ranne zostały trzy osoby, dwie - kobieta i dziecko - odmówiły hospitalizacji, mężczyzna został przewieziony do szpitala. Dla mieszkańców zadysponowano autobus MPK, w którym mogli się ogrzać i schronić.

Groźny pożar kamienicy w centrum Łodzi Źródło zdjęcia: KM PSP w Łodzi

Groźny pożar kamienicy w centrum Łodzi Źródło zdjęcia: KM PSP w Łodzi

W akcji gaśniczej brało udział 14 strażackich zastępów. Wstępną przyczyną pożaru było podpalenia.