Głośne "uwaga" i wybuch. Kominy łamały się jak zapałki. Nagranie
Trzy kominy po dawnej elektrociepłowni EC-2 przy ulicy Wróblewskiego były widoczne z wielu oddalonych o kilka kilometrów obszarów Łodzi. Wpisały się w krajobraz miasta. Ze względu na ich stan techniczny, postanowiono je jednak wyburzyć. Cała akcja rozpoczęła się około godziny 10. Wtedy runął pierwszy z kominów, kilka minut później jego los podzielił drugi, 20 minut później runął trzeci z obiektów.
Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy trzykrotnie usłyszeli głośne: "Uwaga!!", po tych słowach doszło do eksplozji słyszanej w wielu miejscach Łodzi.
Wyburzenie zmieni krajobraz tej części Łodzi
Dawna Elektrociepłownia EC-2 przy ulicy Wróblewskiego 26 była ważnym elementem przemysłowej infrastruktury miasta. Budowę kompleksu rozpoczęto w czerwcu 1954 roku według projektu inż. Mariusza Sowińskiego. Pierwszy kocioł i turbina zostały uruchomione w 1957 roku, a całą inwestycję ukończono w 1961 roku. Wysokie kominy – mierzące 120 i 160 metrów – są dziś pozostałością po tej przemysłowej historii. Ich wyburzenie zmieni krajobraz tej części Łodzi i zamknie kolejny rozdział w historii dawnego kompleksu energetycznego.
W miejscu po wyburzonych kominach ma powstać osiedle mieszkaniowe.