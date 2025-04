Samotne auto na środku budowy. Zagadka wyjaśniona

Auto stało na środku placu budowy Źródło: tvn24.pl

Odnaleźli się właściciele osobowego bmw, który od miesięcy stał na środku budowy jednego z łódzkich osiedli. Auto zostało zostawione na parkingu przed nieistniejącym marketem. Historię pojazdu udało się wyjaśnić po tym, jak nagłośniliśmy sprawę.

Kluczowe fakty: Osobowe bmw zostało zaparkowane wiele miesięcy temu przed jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych. Od stycznia zeszłego roku na tym terenie trwa budowa nowego osiedla. Sprawę opisaliśmy w weekend na tvn24.pl.

Inwestor przekazuje, że o porzuconym aucie informował policję i straż miejską. Służby miały odmówić przyjęcia zgłoszenia, argumentując, że pojazd jest na terenie prywatnym.

Wykonawca na własną rękę starał się namierzyć właściciela pojazdu. Długo nie przynosiło to żadnych rezultatów.

To nie pierwszy raz, kiedy porzucone auto jest problemem dla budowlańców. Pod koniec 2023 roku na tvn24.pl opowiadaliśmy o samochodzie, wokół którego trwała rewitalizacja centrum Łodzi.

Pierwsze informacje o porzuconym aucie zobaczyliśmy na facebookowym profilu "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie". Niedługo potem odwiedziliśmy teren budowy z kamerą i rozmawialiśmy z pracownikami, którzy nie mogli się nadziwić, że ktoś zostawił samochód w dobrym stanie i najwidoczniej o nim zapomniał. Rzecznik inwestora Radosław Górecki mówił nam, że po rozpoczęciu prac budowlanych na terenie dawnego marketu i porzuconym aucie poinformowano policję i straż miejską o porzuconym aucie. - Problem w tym, że służby uznały, że skoro auto stoi na terenie prywatnym to nie mogą przyjąć takiego zgłoszenia. Dlatego właściciela szukaliśmy na własną rękę, rozwieszaliśmy ogłoszenia. Długo nie przynosiło to efektu - przekazuje Górecki.

Rzecznik firmy Archicom przekazuje, że po publikacji w tvn24.pl o sprawie zrobiło się bardzo głośno. - Najwyraźniej informacje dotarły też do właścicieli pojazdu. Skontaktował się z nami mąż kobiety, do której należy bmw - opowiada.

Rozwiązana zagadka

Mężczyzna, który skontaktował się z inwestorem przekazał, że auto zaparkował na ogólnodostępnym parkingu i na dłuższy czas wyjechał za granicę.

- Nie miał świadomości, że parking niedługo potem zmienił się w plac budowy - opowiada Radosław Górecki.

Samochód został już przekazany właścicielom. Chociaż stał na urwanym fragmencie asfaltu, jego transport nie był problematyczny.

- Na miejscu pojawiła się laweta, która dość łatwo dojechała do bmw i go zabrała. Co ciekawe, tam gdzie stał pojazd docelowo też będzie parking. W firmie śmiejemy się, że ktoś sobie załatwił platynową rezerwację - dodaje rozmówca tvn24.pl.

"Tradycja" aut na środku budowy

Pod koniec 2023 roku na tvn24.pl opisywaliśmy podobną historię. Wtedy, na remontowanej ulicy Legionów prowadzone były prace polegające na wylewaniu i wyrównaniu betonu wokół zaparkowanego na ulicy auta. Dla bezpieczeństwa samochód osobowy został ofoliowany i obstawiony deskami.

Kilkanaście godzin później kierowca pojazdu odjechał z ulicy, pozostawiając w niej prostokątną dziurę. Przedstawiciele magistratu informowali nas wtedy, że mimo tego, iż auto stało tam na zakazie, jego odholowanie byłoby niezgodne z prawem.

- W momencie kiedy na miejsce przyjechały obie służby - policja i straż miejska, okazało się, że brakuje tam jednej tabliczki - czyli odholowania. Powinna być, żeby zgodnie z prawem odholować ten samochód - mówił nam ówczesny rzecznik Paweł Śpiechowicz.

